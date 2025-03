Jetzt hofft das Team von Neu-Trainer Ronny Ermel auf die Überraschung gegen den Überflieger. In der Spielvorbereitung dürfte der Coach auch an das Duell in der vergangenen Saison beim SVB erinnern: Babelsberg gewann 4:1. Damals stand es nach 17 Minuten schon 3:0. Lok-Trainer Jochen Seitz nennt Babelsberg eine "sehr unangenehme Mannschaft". Er erwartet ein Kampfspiel mit hoher Intensität. "Es wird eine harte Nummer, aber wir sind gut vorbereitet."