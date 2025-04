Auch mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig habe er sich schon auseinandergesetzt. Ausgerechnet gegen den Stadtrivalen geht Alipour am Sonntag (6. April, 14 Uhr, live bei SPORT IM OSTEN) in sein erstes Spiel als Chemie-Trainer. Die derzeit schwerstmögliche Aufgabe, thronen die Probstheidaer doch mit einigem Vorsprung an der Tabellenspitze.



Dem ist sich der gebürtige Dortmunder Alipour bewusst, als er seine Mannschaft in der Schlussrunde nach dem Training erstmals auf das Derby einstimmt: "Wir spielen uns nicht zum Sieg, wir kämpfen uns zum Sieg!" Diese Haltung brauchen die Leutzscher am Sonntag, stellt der neue Coach klar: "Fakt ist einfach, dass wir hochgradig aggressiv in die Partie gehen müssen, um da überhaupt ’ne Chance zu haben."