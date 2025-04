Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Fußball | Regionalliga "Die Sinne sind ohnehin geschärft" – Lok Leipzig vor dem Derby in Leutzsch

28. Spieltag

05. April 2025, 09:32 Uhr

Derbyzeit in Leipzig: Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die BSG Chemie und der 1. FC Lok Leipzig aufeinander. Spitzenreiter Lok will in Leutzsch den "Hattrick" und keinesfalls nachlässig werden. Gute Neuigkeiten gibt es in punkto Rasenheizung.