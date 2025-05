Entsprechend glaubt Lok-Trainer Jochen Seitz an einen ähnlichen Spielverlauf wie in der Hinrunde. "Die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, hat große Chancen, auch das Spiel für sich zu entscheiden", so der Übungsleiter. Im November gelang dem CFC das erste Tor, am Ende setzten sich die Himmelblauen mit 2:0 durch. Es wird auf die Balance zwischen Offensive und Defensive ankommen, glaubt Seitz: "Dass wir Tore erzielen können, haben wir schon des Öfteren bewiesen." Dennoch gelte es auch, die Chemnitzer Angriffsbemühungen zu unterbinden.