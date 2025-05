Lok Leipzig ist also am Samstag (3. Mai, ab 14 Uhr live im TV & Stream sowie im Liveticker von SPORT IM OSTEN) beim Chemnitzer FC zu Gast und hat den Vorteil, das Ergebnis des HFC vom Vorabend bereits zu kennen. Im Stadion an der Gellertstraße treffen dann die beiden besten Defensivreihen der Regionalliga Nordost aufeinander. Entsprechend glaubt Lok-Trainer Jochen Seitz an einen ähnlichen Spielverlauf wie in der Hinrunde.