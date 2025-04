"Das ist ein brisanter Ostklassiker, das sind Highlightspiele", erklärte Jenas Stürmer Ted Tattermusch, der mit einem sehr physischen Gegner und mit vielen Zweikämpfen rechnet. Das glaubt auch FCC-Coach Volkan Uluc, der "die Zuschauer mitnehmen und begeistern will". Nicht ganz unwichtig, auch mit Blick auf die neue Saison. Denn, obwohl der FCC zuletzt zwei Siege eingefahren hat, bleibt die große Enttäuschung haften mit dem Pokal-Aus in Meuselwitz und der Derbypleite in Erfurt.



Und so weist Uluc auch wiederholt auf den robusten und starken Gegner hin. "Das wird ein dickes Brett, wir müssen voll bei der Sache sein, die Intensität auf den Platz bringen und effektiv sein, wenn sich Chancen bieten." Die Gastgeber hoffen auf die Rückkehr von Stammkeeper Marius Liesegang, der zuletzt in Berlin wegen Rückenbeschwerden gefehlt hatte. Ansonsten gibt es mit Blick auf die lange Verletztenliste nicht viel Neues zu berichten.

Bildrechte: IMAGO / Bild13