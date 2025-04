Insgesamt wird mit über 9.000 Zuschauern in Jena gerechnet, die 1.050 Stehplatztickets für den HFC werden vergriffen sein. Der Sitzplatzblock bleibt geschlossen. Jena begründete dies mit behördlichen Vorgaben in Verbindung mit den Risikospielen in dieser Saison. Die Bemühungen des HFC verliefen ins Leere. "Der Rahmen wird groß sein. Zum ersten Mal wird auswärts die Stimmung gegen uns sein. Das wird eine andere Atmosphäre als bei den befreundeten Vereinen Lok oder Erfurt", weiß HFC-Coach Mark Zimmermann.

Der Hallesche FC kommt mit Rückenwind nach Jena. Am vergangenen Wochenende feierte das Zimmermann-Team einen 2:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau. Gewinner des Tages war Doppeltorschütze Fabrice Hartmann. Der 24-Jährige, einst ausgebildet bei RB Leipzig, kommt immer besser auf Touren, hat mittlerweile sieben Treffer erzielt. "Er ist momentan in bestechender Form, strahlt viel Torgefahr aus", lobte Coach Zimmermann seinen Offensivmann. Der Gelobte will mit seinen Toren dazu beitragen, dass möglichst die letzten sieben Spiele gewonnen werden. Denn mit mindestens einem Auge schielt man natürlich noch zu Spitzenreiter Lok und will bei einer Schwächephase der Leipziger parat stehen.