Möglich ist aber auch, dass in Eilenburg, Luckenwalde und bei Chemie bereits am Samstag die Nicht-Abstiegs-Korken knallen. Anders als die komplett am Sonntag spielende Konkurrenz muss Viktoria Berlin bereits am Samstag (17. Mai, ab 13.30 Uhr im Live-Ticker und live sehen im MDR FERNSEHEN und in der App von SPORT IM OSTEN) ran. Und zwar in Chemnitz, die Spielverlegung war wegen des Europäischen Kulturhauptstadt-Marathons am Sonntag nötig geworden. Verliert das Team von Viktoria-Coach Sven Körner, sind die Teams davor gerettet. Punktet Berlin, muss auch die Konkurrenz punkten. Eilenburg spielt am Sonntag in Plauen, Luckenwalde kickt gegen Altglienicke, Chemie empfängt Carl Zeiss Jena.