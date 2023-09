Verteidiger Kilian Senkbeil hofft nach dem 1:4 von Erfurt auf "eine Reaktion am Sonntag. Wir wollen die Entwicklung voranschreiten lassen." Schmitt will Rostock schlagen und erwartet einen "robusten Gegner", dem man nicht so viele Räume wie den Thüringern gestatten wolle. Bei seiner jungen und neuformierten Mannschaft wünscht er sich "mehr Manager auf dem Feld, die Dinge organisieren, ansprechen und andere mitreißen. Wer traut sich das zu?" Einer dieser Kandidaten, Mike Könnecke, fehlt noch verletzt. Immerhin kehrte er aber genauso wie die ebenfalls angeschlagenen Sonny Ziemer und Lucas Will wieder auf den Platz zurück. Gegen Hansa wird wohl auch der defensive Mittelfeldspieler Felix Schlüsselburg mit Knieproblemen noch fehlen.

Dem Regionalliga-Aufsteiger aus Rostock sind auf den letzten Drücker des Transferfensters noch zwei Stammkräfte abhanden gekommen. Angreifer Pascal Breier zog es in die 3. Liga zu Aufsteiger VfB Lübeck. Mittelfeldakteur Sebastien Thill ging in die 2. polnische Liga, zu Stal Rzeszow. Beide kamen in dieser Saison auf jeweils drei Scorerpunkte. Fanliebling Breier, seit Januar 2018 an der Ostsee, erzielte für die Profimannschaft satte 65 Tore in 158 Pflichtspielen. Zuletzt hatte er sich nach Verletzungen zurückgekämpft.