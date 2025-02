"Wir sind alle heiß, es wird ein lukratives Spiel vor voller Hütte" – es liegt eine gewisse Vorfreude in der Stimme von HFC-Abwehrspieler Jan Löhmannsröben, wenn er an das Topspiel in der Regionalliga Nordost denkt. Am Samstag (15. Februar 2025, ab 14 Uhr im Live-Ticker und komplett live im MDR FERNSEHEN und der App von SPORT IM OSTEN) empfängt "Löh" mit seinem Halleschen FC als Tabellen-Zweiter den Spitzenreiter von Lok Leipzig. "Wir haben auf jeden Fall Bock. Die Stimmung ist schon ganz gut angezündet", hat der 33-Jährige vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub beobachtet.