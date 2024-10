Was beide Mannschaften bei den großen Unterschieden im Etat und in den Zuschauerzahlen eint: Der HFC und der ZFC erzielten in dieser Saison viele Tore nach Standards. Bei den Hallensern sind es 70 Prozent aller Treffer, die im Anschluss an Freistöße oder Eckbälle fielen. "Eine gute Waffe", findet Kulke. Die Meuselwitzer erzielten vergangene Woche beim 2:1 gegen Viktoria Berlin beide Treffer nach Standards. Auch gegen Rot-Weiß Erfurt (1:0) und den Chemnitzer FC (1:0) klingelte es nach Freistößen. Verzichten müssen die Gastgeber auf die beiden Routiniers Robert Berger und Jan Löhmannsröben, beide sind nach der fünften Gelben Karte gesperrt.

Das letzte Pflichtspiel beider Teams gegeneinander liegt übrigens bereits mehr als zwölf Jahre zurück. Am 12. Mai 2012 sahen knapp 4.000 Zuschauer das Duell des ZFC gegen den HFC auf der Glaserkuppe. Damals stand Halle vor dem Aufstieg in die 3. Liga, hätte mit einem Sieg in Meuselwitz die Sektkorken knallen lassen können. Es kam anders, Sebastian Gasch sorgte für den 1:0-Erfolg der Zipsendorfer. Am Ende aber jubelte der HFC eine Woche später. Und blieb in der 3. Liga bis zum Sommer 2024.