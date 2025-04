Der Vorsprung auf den Zweiten aus Halle ist scheinbar riesig. Bei noch fünf ausstehenden Partien liegt Lok sieben Zähler vor dem HFC, der am Samstag mit einem glücklichen 2:1-Sieg in Meuselwitz zumindest wieder für 24 Stunden etwas näher heranrücken konnte. Siegt der FCL in Berlin Lichterfelde, ist das Ding dann eigentlich endgültig durch. Auch wenn Trainer Jochen Seitz immer noch warnt: "Es sind noch fünf schwierige Spiele. Die Situation ist trügerisch. Wir müssen erstmal das Spiel am Sonntag gewinnen, dafür eine bessere, konzentriertere Leistung bringen", erklärte der Trainer nach dem 2:0 im Pokal-Halbfinale in Grimma.