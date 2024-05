Der letzte Gegner der Probstheidaer steht bereits am Samstag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Ticker) im Fokus. Energie Cottbus tritt im Sportforum Hohenschönhausen zum brisanten Duell um die Meisterschaft an. Der BFC Dynamo hat sich in den letzten Wochen aus dem Rennen um den Aufstieg beinahe verabschiedet, die Trennung von Trainer Dirk Kunert nach dem Ablauf der Spielzeit bekanntgegeben, dafür aber mit Kapitän Chris Reher einen Leistungsträger gehalten. Der letzte Strohhalm liegt jetzt im heimischen Stadion, wo mit Energie ein Gegner in Topform wartet. Neun Partien in Folge hat Cottbus nicht verloren, vor Wochenfrist gegen Lok dramatisch die Partie gedreht.