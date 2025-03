Wenn Duda an das zurückliegende Spiel seines Team am vergangenen Wochenende bei der BSG Chemie Leipzig denkt, ist ihm nicht ganz so wohlig zumute. Bei den abstiegsgefährdeten Leutzschern geriet der CFC zweimal in Rückstand und rettete sich nach einer schwachen Vorstellung mit 2:2 ins Ziel. "Wir müssen ganzheitlich besser Fußball spielen, in allen vier Phasen", kritisiert der Coach rückblickend. Er betont aber auch: "Jetzt kann man als Qualitätsmerkmal sagen, schlecht gespielt und trotzdem einen Punkt gewonnen."