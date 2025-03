Doch die Saalestädter werden auch in Eilenburg wieder auf einige Spieler verzichten müssen. Neben den Verletzten um Serhat Polat waren am Samstag im Landespokal-Halbfinale beim VfL Halle insgesamt zehn Spieler nicht dabei, Zimmermann hatte sechs U19-Akteure auf der Bank. Mit Blick auf das schwere Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FSV Zwickau (live bei SPORT IM OSTEN) wird Zimmermann mit Sicherheit nur komplett genesene Spieler in Eilenburg einsetzen.