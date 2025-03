Gegen Zehlendorf wird er seine Abwehr umbauen müssen. Sören Reddemann holte sich in Leipzig die fünfte gelbe Karte ab, Khalid Abu El Haija flog mit Gelb-Rot vom Platz. Große Sorgen hat sich der 55-Jährige deswegen aber nicht: "Wir sind es ja gewohnt, Umbauten in der Mannschaft vorzunehmen und werden das auch am Mittwoch gegen Zehlendorf aus dem bestehenden Kader lösen." In der Offensive hatte am Wochenende Elias Löder sein Comeback gegeben, auch Erik Weinhauer soll nach seinem Infekt wieder mitwirken. Und der 24-Jährige hat sicherlich noch gute Erinnerungen an Zehlendorf. In der Hinrunde gelangen ihm beim 6:2-Heimerfolg gleich fünf Buden.