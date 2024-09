Die Regionalliga Nordost geht am kommenden Wochenende in die neunte Runde. Bereits am Freitag stehen aus mitteldeutscher Sicht drei Partien auf dem Programm. Am Samstag steht die Partie FC Rot-Weiß Erfurt gegen BSG Chemie Leipzig im Fokus. Sport im Osten zeigt das Spiel ab 16 Uhr live im TV und Stream. Am Sonntag gibt es einen Livestream von der Partie FC Eilenburg gegen FC Carl Zeiss Jena.