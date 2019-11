Zunächst will der VfB Auerbach gegen Union Fürstenwalde am Freitagabend unter Flutlicht seine Heimserie fortsetzen. Die Heim- und Auswärtsbilanz der Mannschaft von Trainer Sven Köhler könnte unterschiedlicher kaum ausfallen. Die letzten vier Heimspiele hat sie allesamt gewonnen und dabei 15 Tore geschossen: 5:2 gegen Rathenow, 3:2 gegen den Berliner AK, 5:2 gegen Wacker Nordhausen, 2:0 gegen den SV Babelsberg 03. Allein sieben Treffer gingen auf das Konto von Auerbachs Top-Torjäger Marc-Philipp Zimmermann, der in der Torschützenliste derzeit hinter dem Herthaner Muhammed Kiprit den zweiten Platz belegt.

Jubelt häufig für Auerbach: Marc-Philipp Zimmermann. Bildrechte: imago/foto2press