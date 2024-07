Wohin führt der Weg von Lok Leipzig in der neuen Spielzeit? Nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Saison 2023/24 gab es im Sommer mal wieder einen amtlichen Kaderumbruch, auch Trainer Jochen Seitz und der sportliche Geschäftsführer Toni Wachsmuth sind neu. Dass es zum Auftakt gegen die gewohnt gut besetzte VSG Altglienicke geht, ist undankbar – kann aber auch die Chance auf ein erstes Ausrufezeichen bedeuten. "Ich glaube schon, dass wir einige Stärken haben", erklärt Coach Seitz im Vorfeld und fügt schmunzelnd an: "Aber die verrate ich natürlich nicht". In der abgelaufenen Spielzeit gab es aus Lok-Sicht gegen Altglienicke einen Sieg und eine Niederlage (2:1, 0:2) – am Sonntag werden dann die Karten neu gemischt.