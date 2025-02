Auch Lok-Mittelfeld-Ass Noel Eichinger kennt Zwickau noch aus seiner Zeit als Spieler. Der gebürtige Mainzer kickte in der Drittliga-Saison 2022/23 für den FSV (28 Spiele/3 Tore). Seit August 2024 läuft der 23-Jährige für die Probstheidaer auf. Für das Topspiel am Freitag erwartet er ein hitziges Duell vor großer Kulisse. "Ich denke, es werden viele Fans kommen, sie werden alle heiß drauf sein auf so ein so ein geiles Spiel. Es wird eine super Atmosphäre, wo es dann gilt für uns, unser Spiel durchzubringen (...) Das Herz ist natürlich auch mit dabei. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich in Zwickau erlebt habe, auch wenn sie für den Verein und für mich nicht ganz so leicht war, weil wir leider abgestiegen sind."