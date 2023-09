Ein Blick auf den Kader genügt, um festzustellen, dass es sich bei den Berlinern um eine extrem junge Mannschaft handelt. Mit einem Altersschnitt von 21,8 Jahren hat man nur noch die U23-Vertretungen von Hertha und Hansa Rostock hinter sich. Die jungen Wilden zeigten aber, wie die Spiele bisher bewiesen, dass sie durchaus für Überraschungen gut sind. Gegen Energie Cottbus und die VSG Altglienicke gab es Heimsiege. Insgesamt stehen schon acht Punkte auf dem Viktoria-Konto, eine durchaus zufriedenstellende Bilanz für das Team von Trainer Semih Keskin. Wichtige Bausteine seines Teams sind die beiden erfahrenen Eke Uzoma (34 Jahre alt) und Neuzugang Nicolas Hebisch (33). Zudem kehrte Knipser Lucas Falcao nach einem Jahr an die Spree zurück. Dazu kommt Shean Mensah, der von der VSG Altgliniecke zu Viktoria kam. Offensiv haben die Berliner also viel Power. Ob allerdings Uzoma spielen kann, ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Altglienicke fraglich.

Die Meuselwitzer wissen also, was auf sie zukommt. Trainer Georg-Martin Leopold war Augenzeugen beim 1:0 der Viktoria gegen Altglienicke und entdeckte durchaus Ähnlichkeiten zum ZFC-Team. "Das ist ein gallischer Haufen, die hauen sich in alles rein, haben eine hohe Bereitschaft, defensiv zu arbeiten. Die sind jung und wild. Das ist ein 50:50-Spiel. Wenn wir aber alles abrufen, bleiben die drei Punkte in Meuselwitz."



Auf zwei Spieler muss Trainer Leopold verzichten. Christoph Pauling (Trainingsrückstand) und Ben Keßler (Adduktoren) sind noch nicht wieder fit. Arlind Shoshi ist nach seinem Muskelfaserriss auf dem Weg zurück. Der Neu-Meuselwitzer Michel Ulrich arbeitet an seinem Startelf-Debüt. "Er hat sich in den letzten anderthalb Wochen reingehängt, auch Extraschichten gemacht." Ob es für Sonntag schon reicht, wollte Leopold noch nicht verraten.