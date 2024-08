Nach der offiziellen Eröffnung der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld am Dienstagabend gegen Sampdoria Genua (1:2) erwartet die Jenaer nun ein ganz anderes Kaliber. Anstatt einem Gegner aus der zweiten italienischen Liga geht es am Wochenende nun gegen Regionalliga-Aufsteiger Hertha Zehlendorf und anstatt Andrea Pirlo ist Robert Schröder das Gegenüber von Carl Zeiss-Coach Henning Bürger. Doch die Blau-Gelb-Weißen sind gewarnt. Nach einem furiosen 5:0-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen Zwickau stehr der Neuling aktuell an der Tabellenspitze.