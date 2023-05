Wollitz: "Müssen den richtigen Schlüssel finden"

Die Favoritenrolle geht dennoch nach Cottbus. Das Team von Claus-Dieter Wollitz hat sich im Lauf der Saison gesteigert, ist eingespielt und kann jeden Gegner mit einer großen Wucht unter Druck setzen. 28 Punkte aus den letzten elf Partien sprechen eine eindeutige Sprache. Und so ist der Coach der Lausitzer schon voller Vorfreude: "Es ist ein Matchball, dennoch gibt es einen Gegner, Erfurt spielt eine tolle Saison. Die wollten seit dem Winter Erster werden, was aber auch verständlich ist. Sie hauen alles raus, ich hoffe, wir auch. Unser Publikum ist außergewöhnlich, ich bin sehr dankbar, dass ich das nochmal begleiten darf. Dieser Kessel, diese Wucht. Wir müssen den richtigen Schlüssel, das richtige Maß und die richtige Ordnung finden“, sagte der 57-Jährige bei "Niederlausitz-TV". Bei aller Euphorie verwies Wollitz noch einmal auf den "guten Gegner". "Es ist ein Matchball" - Claus-Dieter Wollitz vor dem Spiel gegen Erfurt. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Ruhe und Geduld hat sich in Cottbus ausgezahlt

Dass der Kampf um den Staffelsieg nur über Energie gehen wird, das war dem Fußballlehrer schon früh klar. Auch als der Saisonstart eher mäßig verlief, man nach fünf Spieltagen bei sieben Zählen stand. "Nach dem BAK-Spiel (2:1 für Berlin Anm. d. Red.) wurde ich sehr kritisiert, weil ich da auf der PK sagte, wenn wir so weiterspielen, wird der Weg zum Staffelsieg nur über uns gehen." Wichtig sei dabei gewesen, dass es im Verein ruhig blieb. "Ein großes Lob an das Präsidium, die hatten die Überzeugung. Vertrauen ist im Fußball extrem wichtig." Das zahlt die Mannschaft nun Woche für Woche zurück. Mit Nicolas Wähling und Eric Hottmann (zusammen 21 Tore) hat man ein starkes Offensivduo. Aber das Spiel in Halberstadt zeigte auch: Malcolm Badu und Jan Shcherbakovski fügten sich zuletzt in Halberstadt (3:1-Sieg) nahtlos ein, erzielten alle Tore.

Rot-Weiß Erfurt fehlt das Matchglück

Der FC Rot-Weiß Erfurt spielt nach wie vor eine außergewöhnliche Saison. Als Aufsteiger, der sicher besser besetzt ist als so manch Neuling in den letzten Jahren, konnten die Thüringer lange Zeit Euphorie und Schwung mitnehmen. Dass drei der letzten sechs Spiele verloren gingen, hatte verschiedene Gründe. Zum einen ließ das Gerber-Team unheimlich viele Chancen liegen und in einigen Situationen hatte man das Gefühl, das Matchglück ist ein wenig abhandengekommen. Dazu kam auch Verletzungspech. Dennoch ist noch alles möglich für RWE, einen Sieg in Cottbus vorausgesetzt. Erfurts Trainer Fabian Gerber Bildrechte: IMAGO / Bild13

Hajrulla sichert im Hinspiel einen Punkt