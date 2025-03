Der 2:1-Sieg des Chemnitzer FC am vergangenen Wochenende gegen den BFC Dynamo war ein gelungener Start in die englische Woche mit drei Spielen in acht Tagen. Am Dienstag (11. März, ab 19 Uhr im Liveticker von SPORT IM OSTEN) geht es nun gegen den SV Babelsberg 03, bevor am kommenden Sonntag Hertha Zehlendorf in die Hauptstadt wartet. Chemnitz geht die Aufgaben mit dem Selbstvertrauen von nur einer Niederlage aus den letzten zwölf Ligaspielen an.