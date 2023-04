Das hat Gründe: Zum einen steht die Defensive es FCC, 15 Gegentore in der Saison sind spitze nicht nur in der Regionalliga. Das liegt nicht nur am guten Pressing, an der Eingespieltheit der Abwehrformation um Kapitän Bastian Strietzel, sondern auch an einem starke Kevin Kunz zwischen den Pfosten. FCC-Coach René Klingbeil – dessen Vertrag vor wenigen Tagen verlängert wurde – hat es geschafft, eine echte Einheit ohne "Stinker" zu formen. Und vorn hat man die Geduld, wie beim 3:0 gegen den FSV Luckenwalde letztes Wochenende. Starker Rückhalt beim FC Carl Zeiss Jena - Kevin Kunz Bildrechte: IMAGO / Zink

Lichtenberg braucht jeden Punkt - Klingbeil warnt

Am Samstag nun geht es für Jena ins "Hans Zoschke" zum stark abstiegsgefährdeten SV Lichtenberg 47. Die Berliner, noch eins der wenigen Amateurteams in der Liga, sind aktuell Drittletzter. Bedeutet: Nach aktuellem Stand in Liga drei - Zwickau ist vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt - droht der Abstieg. Doch das Team von Trainer Rudy Raab hat sich in den letzten Wochen gestrafft, schaffte beim ZFC Meuselwitz einen wichtigen Auswärtssieg und holte am Osterwochenende auch in Chemnitz einen Punkt. 21 Zähler hat Lichtenberg gesammelt, acht mehr als der Vorletzte aus Halberstadt und auch bis zum 15. Meuselwitz sind es nur vier Punkte. Und auch wenn die Berliner seit dem 12. Spieltag kein Heimspiel mehr gewinnen konnten, schwer getan haben sich im Zoschke alle Gegner. Das weiß auch Jena-Coach Klingbeil und warnt: "Lichtenberg wird uns nichts schenken, wir müssen uns alles selbst erarbeiten und verdienen. Wir werden alles investieren, um Lösungen zu finden, wie wir das Spiel für uns entscheiden können. Das ist natürlich unser Ziel, aber es wird keine leichte Aufgabe."

Nur Tezel und Halili fehlen - Nullnummer im Hinspiel