An die vergangene Spielzeit wird man sich in Halberstadt bezüglich des kommenden Gegners nicht so gern erinnern, dafür umso mehr im Lager von Lok Leipzig. Beide Spiele gingen an die Probstheidaer, die zuhause im Bruno-Plache-Stadion mit 4:0 gewannen, im Friedensstadion dann nach einem Nattermann-Kopfballtreffer in der 90. Minute ein 3:2 nachlegten.

Im bisherigen Saisonverlauf sind die Germanen noch nicht in Tritt gekommen. Ein mageres Pünktchen hat die Mannschaft von Manuel Rost bisher auf dem Konto. Der Zähler stammt aber immerhin aus dem 1:1 gegen den favorisierten Chemnitzer FC. Zuletzt hieß es 0:2 beim FC Carl Zeiss Jena. Im "Germanen Echo TV" deutete Rost an, dass "trotz der Niederlage die Stimmung in der Mannschaft positiv" ist. Seine Einschätzung: "Derzeit lässt die Mannschaft zu viele Chancen für den Gegner zu. Es ist in fast jedem Spiel so, dass wir mehr vom Spiel haben. So die Statistik."