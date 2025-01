Bei einem Sieg hätte Halle würde Halle bis auf sechs Zähler an den Spitzenreiter heranrücken. Auch mit Blick auf das am Wochenende anstehenden Topduell gegen Rot-Weiß Erfurt wären Punkte hilfreich. Sollte der HFC nämlich verlieren, könnte wiederum RWE mit einem Erfolg im direkten Duell an den Saalestädtern vorbeiziehen.