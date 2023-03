Kunz und Krauß überragen

Anders lief es in Jena. Nach zähem Kampf setzte sich der FCC im Elfmeterschießen gegen Meuselwitz durch und steht im Finale des Thüringenpokals. In der Regionalliga ist die Elf von René Klingbeil seit sieben Spielen ungeschlagen, hat zuletzt gegen die BSG Chemie trotz durchwachsener Leistung einen 2:0-Sieg eingefahren. In beiden Spielen stach einmal mehr Torhüter Kevin Kunz heraus, der hinter der besten Defensive der Liga seinen Kasten sauber hält. Der Schlussmann kassierte lediglich 13 Gegentore in 22 Spielen, in zwölf davon hielt er die Null.

Offensiv überragt an den Kernbergen in diesem Jahr vor allem einer: Flügelflitzer Maxi Krauß. Sechs Treffer bereitete er seit dem Jahreswechsel vor, davon zwei im Derby gegen Erfurt. Gegen Chemie war er der Unruheherd in einem schläfrigen FCC-Angriff, legte das 1:0 auf und traf kurz vor Ende die Latte. Ein weiterer Lichtblick für Carl Zeiss beim Heimsieg gegen die BSG war Jan Dahlke. Sieben Monate blieb der Stürmer ohne Tor. Gegen die Leipziger markierte er sehenswert den Endstand per Lupfer. Am Freitag werden Jena der langzeitverletzte Ogulcan Tezel und Burim Halili (Brustkorb) fehlen.

Klingbeil mahnt zur Vorsicht

Der Gegner aus Berlin besticht offensiv durch etliche Top-Spieler. Tolcay Cigerci und Tugay Uzan haben jeweils schon zehn Saisontore geschossen. Dazu kommen Kolja Oudenne, Philip Fontein und Patrick Breitkreuz, die die Offensive auch ohne den gesperrten Türpitz zur Elite der Regionalliga Nordost machen. Nur Cottbus und Erfurt (je 51) haben mehr Treffer erzielt als die VSG (50). Die starke Verteidigung um Kapitän Philipp Zeiger, die in diesem Jahr erst drei Gegentore kassiert hat, besticht ebenso. Jena-Coach Klingbeil warnt: "Altglienicke gehört in jedem Falle zum Besten, was die Regionalliga zu bieten hat und wird gerade nach dem Pokalaus und der Niederlage gegen Babelsberg, als sie lang in Unterzahl spielen mussten, besonders heiß sein, wieder in die Erfolgsspur zu gelangen." FCC-Coach Klingbeil weiß um die Stärken des kommenden Gegners. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Es wird ein heißer Ritt für Klingbeil und sein Team gegen Trainer-Fuchs Heine und Altglienicke, die dieses Jahr schon RWE und Energie Cottbus geschlagen haben. Gewonnen hat der FCC gegen die VSG übrigens noch nie. Hoffnung geben könnte den Jenaern der Blick auf die Heimtabelle, denn da stehen die Berliner nur auf Platz zwölf. Spannend wird das Spiel auf jeden Fall, denn eigentlich zählt für beide nur ein Sieg, wollen sie an den beiden Spitzenteams aus Erfurt und der Lausitz dranbleiben.