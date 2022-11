Auf die Meuselwitzer wartet mit der U23 von Hertha BSC eine echte Wundertüte. Zuletzt holte das Team von Trainer Ante Covic zwei Siege in Luckenwalde (2:1) und gegen den SV Lichtenberg 47 (3:0). Damit kletterte die kleine Hertha etwas aus dem Tabellenkeller, in den man nach vier teilweise heftigen Niederlagen gerutscht war. Im Mittelpunkt stand und steht bei den Berlinern Internetstar Nader El-Jindaoui, der zuletzt gegen Lichtenberg doppelt knipste. Als Dankeschön wurde der 26-Jährige in der vergangenen Woche in den Bundesliga-Kader berufen, absolvierte beim Wörthersee-Cup auch zwei Spiele. Auch am kommenden Samstag wird El-Jindaoui wie auch U23-Sturmpartner Derry Scherhand mit dem Bundesligisten ein Testspiel gegen Ludwigsfelde absolvieren. Ob beide dann 24 Stunden später in der Regionalliga antreten werden, steht in den Sternen. Das Duo hat mit jeweils vier Toren auch die meisten Treffer in der vierten Liga erzielt. Wie so oft wird die U23 von Hertha BSC eine Wundertüte sein. "Ich habe selbst zwei Jahre ein U23-Team trainiert, weiß, dass man solche Mannschaften beschäftigen und zu Fehlern zwingen muss", so Weber.

Spielt er oder spielt er nicht? Nader El-Jindaoui. Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch