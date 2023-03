Der Meuselwitzer Trainer gibt sich vor dem Heimspiel gegen den SV Babelsberg am Samstag (Live-Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) entspannt. Natürlich hätte er gern sechs Punkte mehr in der Tasche, aber dass der Verein im hinteren Drittel stehe, sei doch normal. "Ich kann in Ruhe arbeiten, das ist wichtig. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Die Angst vor der Oberliga kann auch lähmen. Vier Absteiger sind es ja nur im Konjunktiv", erzählte Heiko Weber "Sport im Osten". Mut sollte allen Zipsendorfern der bärenstarke Auftritt im Pokal beim FC Carl Zeiss Jena machen. "Da hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Viele im Jenaer Publikum waren angetan. Jetzt brauchen wir die nötige Leichtigkeit am Samstag."