Durchaus besorgniserregend: In diesem Jahr gab es in sechs Pflichtspielen bereits vier Niederlagen und immer nach dem gleichen Schema. Beim BFC führte man mit 1:0 bis zur 82. Minute, kassierte dann zwei Gegentreffer in kurzer Zeit. Beim FC Rot-Weiß Erfurt gab es die beiden Gegentore innerhalb von drei Minuten. In Greifswald schoss der ZFC den Vogel ab, lag nach acht Minuten mit 0:3 zurück. Auch zuletzt bei Chemie Leipzig reichte ein Gegentreffer, und die Ordnung im Spiel der Meuselwitzer war dahin. Dabei war es auch unerheblich, ob den Zipsendorfern wichtige Stammkräfte fehlten, auch mit den sogenannten erfahrenden Spielern verlor der ZFC bei Gegentoren ihr Konzept.



"Das sind Konzentrationsfehler, wir unterschätze die Situation. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Es fehlt auch ein wenig das Bewusstsein, was ich für meinen Verein machen muss", analysierte Trainer Heiko Weber. Immerhin personell sieht es am Wochenende wieder besser aus. Dominik Bock, Luis Fischer, Patrick Scheder und Nils Schätzle (war gesperrt) kehren zurück, dafür wird Fabian Raithel wegen der fünften Gelben Karte fehlen.