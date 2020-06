Fußball | Aufstiegsrückspiel zur 3. Liga 1. FC Lok Leipzig: Letzte Hürde für die "kleine Büffelherde"

Der 1. FC Lok Leipzig hat eine Gelegenheit, die in naher Zukunft womöglich so schnell nicht wieder kommt: Im großen Aufstiegsshowdown auf der Bielefelder Alm gegen den SC Verl wollen die Blau-Gelben den späten Fauxpas des Hinspiels vergessen machen und in den Profifußball vordringen. Wir übertragen live und ausführlich ab 15:15 Uhr im MDR Fernsehen, in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de.