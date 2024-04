Nicht so positiv sind Fuchs‘ Erinnerungen, wenn er an die gemeinsame Zeit mit Wollitz denkt. In Osnabrück und im Jahr 2008 war Wollitz Trainer des früheren Offensivspielers Fuchs. "Das war eine der schlimmsten Zeiten für mich im Fußball", blickt der heutige Greifswald-Trainer zurück. Nur eine Halbserie blieb Fuchs in Osnabrück: In 17 möglichen Zweitligaspielen durfte der Kicker nur einmal über 90 Minuten ran, kam insgesamt auf zehn Einsätze und musste teilweise bei der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielen. Deshalb wechselte Fuchs in der Winterpause zur Carl Zeiss Jena und später zum 1. FC Magdeburg – mit dem er 2015 aus der Regionalliga in die 3. Liga aufstieg. Der Ärger über die Zeit in Osnabrück ist mittlerweile verflogen. Und über Wollitz sagt Fuchs: "Pele macht seit Jahren sehr gute Arbeit in den Ligen."