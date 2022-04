Die Aufstiegshoffnungen des 1. FC Lok Leipzig waren in den Englischen Wochen von Spieltag zu Spieltag geschmolzen. Theoretisch ist der Staffelsieg noch möglich, doch dafür müsste Lok alle Spiele gewinnen und der BFC dürfte aus den verbleibenden vier Duellen maximal einen Punkt holen. Unrealistisch. Das weiß man auch in Leipzig. Für Trainer Almedin Civa ist das Thema längst abgehakt. "Vor der Saison hatte uns keiner auf der Rechnung. Wir haben uns Platz fünf, sechs, sieben zum Ziel gesetzt. Jetzt können wir sogar Zweiter werden. Damit sind wir sehr zufrieden. Die Jungs haben das stark gemacht", lobt der Coach im MDR-Interview.

Erfolg lockt Begehrlichkeiten. Und so steht laut Civa nicht nur einer seiner Spieler auf der Liste von Konkurrenten und höherklassigen Teams. "Die Spieler rücken in den Fokus. Bei einigen Spielern wird es schwierig, sie zu halten. Finanziell können wir mit anderen Teams nicht mithalten", so der Lok-Coach, der Jena, Chemnitz, Cottbus, Altglienicke oder den Berliner AK aufzählt. Lok sei ein guter Verein, der aber seit eineinhalb Jahren kleinere Brötchen backe und auch deshalb den kleinsten Kader der Liga (18 Feldspieler plus 3 Torhüter) hat. XS-Kader und XXL-Saison passen nicht, um am Ende ganz oben zu stehen. Das sei allen klar gewesen, so Civa.