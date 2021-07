Eine besondere Partie dürfte es zudem für Daniel Frahn werden. Der gebürtige Potsdamer spielte von 2016 bis 2020 in Chemnitz und wechselte dann zurück zum SV Babelsberg, den er in der Saison 2009/10 mit seinen 29 Treffern einst in die 3. Liga geschossen hatte. Inzwischen ist der Stürmer 34, weiß aber immer noch, wo das Tor steht. Denn in der Vorsaison war er mit sechs Buden in 13 Partien bester Babelsberger Torschütze.



Beim bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams blieb "Frahni" jedoch ohne Tor. Am 2. September 2020 trennten sich Babelsberg und Chemnitz nach aufregenden 90 Minuten schließlich mit 2:2. Die zweimalige CFC-Führung durch Christian Bickel hatte dabei Lukas Wilton zweimal ausgleichen können.