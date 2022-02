Die BSG Chemie Leipzig hat ein straffes Programm. Nach dem 3:1-Erfolg am Sonntag (6. Januar) gegen Babelsberg gab es am Mittwoch (9. Januar) im Nachholer gegen Meuselwitz ein 0:0. Zum Ende der Englischen Woche geht die Reise der Grün-Weißen am Sonnabend (12. Januar) zum SV Lichtenberg 47. Wir sind per Live-Ticker auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App dabei.