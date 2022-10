Immerhin konnte am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Luckenwalde ein Befreiungsschlag gelandet werden. Zuvor hatte sich Chemnitz den guten Saisonstart mit fünf sieglosen Spielen in Serie eingerissen. "Siege sind immer unersetzlich. Das ein oder andere Lächeln war in dieser Woche mehr dabei, als in den Wochen zuvor", schilderte CFC-Trainer Christian Tiffert seine Eindrücke aus der Trainingswoche vor der anstehenden Auswärtsaufgabe beim SV Lichtenberg am Samstag (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App).