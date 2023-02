Ein Nachholer und ein Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC Energie Cottbus: Der FC Rot-Weiß Erfurt steht in Lauerstellung. Am Sonntag (5. Februar) könnte beim SV Lichtenberg 47 der nächste Dreier hinzukommen. "Sport im Osten" begleitet die Begegnung in der HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" ab 13 Uhr im Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App).