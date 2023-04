Die Fußballer der BSG Chemie Leipzig sind Mentalitätsmonster. Trotz des längst sicheren Klassenerhalts und mittlerweile 44 Punkten auf dem Konto lässt sich niemand gehen, wird weiter um jeden Meter gekämpft. Wer die Leipziger am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Berlin gesehen hat, bemerkte, hängen lässt sich dort niemand. "Das ist die Mentalität der Mannschaft, die will immer den Sieg haben. Wir legen doch nicht die Beine hoch und sagen, das war es", so Trainer Miroslav Jagatic. Und so soll auch am Freitagabend bei Schlusslicht TeBe der nächste Schritt gemacht werden. Denn in der Endabrechnung vor Rivale Lok Leipzig – derzeit 47 Punkte – zu stehen, ist allemal ein lohnendes Ziel für die Leutzscher.