Sage und schreibe 13 Winter-Neuzugänge hat Tennis Borussia im Januar verkündet, darunter ein Torwart und zwölf Feldspieler - also mehr als eine neue Mannschaft. Doch das ist nicht alles, was die Aufgabe in der Hauptstadt so knifflig macht. "TeBe hat einen neuen Trainer, der auf ein neues Spielsystem setzt", meint Tiffert. "Sonst schaue ich mir immer die letzten drei Partien eines Gegners an. Diesmal habe ich mich auf das bisher einzige Spiel von ihnen in diesem Jahr allein konzentriert, um eine gewisse Struktur zu erkennen."