Der 50-jährige Civa kickte von 1990 bis 1996 in Charlottenburg für die Lila-Weißen. Ein sportlicher Spaziergang dürfte die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht werden – obwohl Lok als Regionalliga-Sechster beim Tabellenletzten klarer Favorit ist. TeBe zeigte in den vergangenen Spielen aufsteigende Form, hat sich vor allem defensiv stabilisiert.

Nach dem TeBe-Sieg in Halberstadt sah es am vergangenen Karfreitag gegen Rot-Weiß Erfurt lange nach einer Überraschung aus. Das Team von TeBe-Coach Christopher Brauer ging gegen RWE in Führung und hielt dann lange das 1:1. Erst durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit kassierten die akut abstiegsbedrohten Berliner die Niederlage. "Am Dienstag müssen wir das besser machen", blickte Brauer auf das Spiel gegen Lok.