Zu Gast bei der schlechtesten Abwehr der Liga

Die Partie wirkt wie die perfekte Ansetzung zur Erfurter Frustbewältigung: RWE, das zuletzt zweimal nicht gewinnen konnte und dabei eine Vielzahl von Großchancen liegen ließ, trifft auf die schlechteste Abwehr der Liga. In 25 Partien kassierte TeBe bereits 73 Gegentore, das sind fast drei Buden pro Spiel. Für Erfurt könnte es im Kampf um die Meisterschaft gegen die aktuell punktgleichen Cottbuser am Ende auch auf das Torverhältnis ankommen.

Gerber: "Sie werden kratzen, beißen, kämpfen"

Ja, sagt Erfurts Trainer Fabian Gerber. TeBe habe in der Saison lange gebraucht, sich zu finden. Nach einem großen Umbruch in der Mannschaft folgten ein neuer Sportlicher Leiter (Benjamin Borth) und ab Januar ein neuer Trainer (Christopher Brauer). Ein Selbstläufer wird das RWE-Gastspiel aber nicht: "An einem bestimmten Tag kann TeBe jedem Gegner weh tun", weiß der 43-Jährige. "Es wird mit Sicherheit kein Spaziergang. TeBe wird alles versuchen, sie werden kratzen, beißen, kämpfen bis zum Umfallen." RWE-Traineer Gerber: "Wird mit Sicherheit kein Spaziergang" Bildrechte: IMAGO / Bild13

TeBe-Hoffnung nach Sieg in Halberstadt

Zumal die Berliner nach dem 2:1-Sieg im Kellerduell in der Vorwoche in Halberstadt neue Hoffnung haben, die Saison nicht als Letzter abzuschließen. "Sie werden alles versuchen, um in der Liga zu bleiben. Allein das macht sie so gefährlich und so schwer zu bespielen." TeBe konnte in der Vorwoche das Kellerduell in Halberstadt gewinnnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

RWE: Gespräche und Torschusstraining

Bei Erfurt wird es einmal mehr auf die Chancenverwertung ankommen. Zuletzt beim 1:1 gegen Luckenwalde und bei der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Berlin ließ das Gerber-Team eine Vielzahl von Großchancen liegen. Deshalb hat der Coach in dieser Woche viele Einzelgespräche geführt und ein extra Torschusstraining angesetzt. "Wichtig ist, mit den Jungs zu sprechen, ihnen Vertrauen zu geben. Es gibt auch Weltklassestürmer, die mal eine Flaute von Wochen oder Monaten haben", erklärt Ex-Bundesliga-Profi Gerber, und ergänzt: "Mir ist auch wichtig, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und mit diesen Jungs öfter Abschlüsse zu üben, um Sicherheit und Vertrauen zu geben." Im Hinspiel hatte sich Erfurt noch klar 3:0 gegen TeBe durchgesetzt.

Ohne Mergel und Moritz in Berlin

Verzichten muss der Coach am Karfreitag in Berlin auf die gesperrten Stammspieler Artur Mergel und Ben-Luca Moritz.

Umbruch droht bei Nicht-Aufstieg - Gerber: "Normal"

Auf einen Zeitungsbericht, worauf Erfurt bei Nicht-Aufstieg in der kommenden Saison ohne seine besten Kicker dastehen könnte, reagiert Gerber gelassen: "Es ist normal im Geschäft. Wenn Du guten und erfolgreichen Fußball spielst, eine sehr junge und talentierte Mannschaft hast, klopfen wirtschaftlich stärkere Vereine an. Das ist ein Kompliment für uns. Wir wissen, dass der Eine oder Andere gehen wird. Wir wissen aber auch, dass viele noch einen Vertrag haben", sagt Gerber.