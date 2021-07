Nach der deutlichen Testspielniederlage gegen den FSV Zwickau steht für die BSG Chemie Leipzig am Samstag (3. Juli) die nächste Standortbestimmung in Vorbereitung auf die kommende Saison an. Im Rahmen des 7. Internationalen Fußballbegegnungsfests empfangen die Leutzscher Betar Nordi Jerusalem.