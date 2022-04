Nachdem die BSG Chemie Leipzig in den vergangenen Punktspielen noch einmal so richtig auf den Geschmack gekommen ist und kräftig Punkte einheimste, wollen die Leutzscher die feine Serie am Ostersonntag beim FSV Union Fürstenwalde fortsetzen. Wir berichten ab 13 Uhr aus der Bonava-Arena im Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.