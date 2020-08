Sportlich treffen sich beide Klubs nun in ungewohnter Nähe. Sowohl der VfB (in Bischofswerda) als auch der Chemnitzer FC (gegen Viktoria Berlin) verloren ihr erstes Saisonspiel. So empfängt der Tabellen-16. den Tabellen-14. Doch trotz der tabellarischen Nähe waren die sportlichen Differenzen zwischen beiden Klubs schon in ihren Auftaktpartien sichtbar: Auerbach kam beim BFV kaum zu eigenen Torchancen, Chemnitz scheiterte mit mehreren Hochkarätern vor allem an der Chancenverwertung.