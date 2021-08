Sven Köhler, seit 2002 als Trainer aktiv, kennt das Geschäft, hat im Fußball fast alles erlebt. Höhen wie Tiefen. Seit 2018 trainiert der 55-Jährige den VfB Auerbach, kennt die Liga aus dem Effeff und wusste schon beim ersten Blick auf den Spielplan, dass nach vier Spieltagen durchaus null Punkte auf der Habenseite stehen könnten, "aber gewünscht haben wir uns das natürlich nicht". Will der VfB die Wende einläuten, ist ein Sieg am Mittwoch Pflicht. Nach Duellen gegen die vermeintlichen Topklubs ( Berliner AK 1:3 / VSG Altglienicke 1:3 / Energie Cottbus 0:5) ist das Spiel gegen den Aufsteiger aus Eilenburg mal wieder eins auf Augenhöhe.

Top-Neuzugänge, aber Verletzungspech hat der FC Eilenburg. Die Nordsachsen kämpfen seit dem ersten Spieltag mit Rückschlägen, mussten gegen Jena auf sechs Stammspieler verzichten. Zumindest Christoph Jackisch dürfte in die Startelf zurückkehren. Dafür fehlt Kevin Wadewitz nach seiner Gelb-Roten Karte. Die Rückschläge machte der FCE bislang mit Einsatz und Herz wett, aber nie über die gesamte Spielzeit. Sobald die Körner ausgingen, schmolzen Punkte und Siegchancen dahin. "Der Wunsch, das erste Ziel, nämlich unseren ersten Dreier zu erreichen, treibt uns an. Auch wenn uns sechs Stammspieler fehlen, werden wir es in Auerbach wieder versuchen“, sagte FCE-Trainer Nico Knaubel, der ein "schweres Auswärtsspiel" erwartet. "Auerbach kennt die raue Regionalliga, weiß wie man in dieser zweigeteilten Klasse überlebt", so Knaubel.

Seit neun Jahren spielt der VfB Auerbach in der Regionalliga Nordost. Seitdem ging es immer nur mit Herz, Kampf und Leidenschaft. Und genau diese Tugenden ließen die Vogtländer bisher zu oft vermissen, bedauert Köhler im MDR-Interview.



Der vorläufige Tiefpunkt war das 0:5 am letzten Wochenende gegen Energie Cottbus. In der zweiten Halbzeit fiel Auerbach förmlich auseinander. Alibi-Abwehrverhalten könnte man es nennen, was der VfB ablieferte. "Die ängstliche Spielweise hat zur klaren Niederlage geführt und macht mir Sorgen. Wir waren viel zu inaktiv", so Köhler, der weiß, dass "der Druck größer wird". Aber: "Das ist normal nach einem solchen Start in der Regionalliga. Damit muss man umgehen können."