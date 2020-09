Früher war alles besser. So werden die Fans von Energie Cottbus am Mittwoch (02.09.2020) wohl stöhnen, wenn ihr Team beim VfB Auerbach antritt. 2016 und 2017 stiegen die Brandenburger im Vogtland kurz aus dem Bus und schickten die Gastgeber mit jeweils 4:0 vom Platz. Doch diesen Sommer ist Cottbus elf Jahre nach dem letzten Bundesliga-Jahr an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Nach drei Auftaktpleiten und der Trainer-Entlassung von Sebastian Abt befinden sich die Lausitzer selbst in der Regionalliga im Keller. Im siebten Vergleich geht Auerbach erstmals als Favorit ins Duell.

VfB-Trainer Sven Köhler traut dem Braten aber noch nicht recht: "Cottbus wird dennoch versuchen, dominant aufzutreten. Für uns gilt es wie so oft, uns auf den Gegner einzustellen." Dass es nach der enttäuschenden Startniederlage beim Bischofswerdaer FV (0:2) einen umso überraschenderen 2:1-Heimsieg gegen Chemnitz und ein souveränes 4:1 in Rathenow gab, stimmt Köhler trotzdem zuversichtlich. "Wir können mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen", sagt der Coach. Zumal mit Marc-Philipp Zimmermann sein Torjäger vom Dienst mit drei Treffern in den zwei Partien das Visier scharf gestellt hat. Köhler meint: "Je schneller Zimbo in einer Saison das Gefühl bekommt, dass es läuft, umso besser ist es. Aber wir haben gerade in Rathenow gezeigt, dass wir auch andere torgefährliche Akteure haben."