Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sechs Regionalliga-Partien hat der VfB Auerbach noch die Chance, Punkte zu sammeln, um vielleicht doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Möglichst damit beginnen sollte die Mannschaft von Sven Köhler am Mittwoch (13. April) in der Nachholpartie gegen den SV Lichtenberg 47.



Die Begegnung des 30. Spieltages war ursprünglich am 19. März geplant, musste jedoch aufgrund zahlreicher Corona-Fälle im Team der Berliner abgesagt werden. Anpfiff in der Arena zur Vogtlandweide ist 19 Uhr, wir halten die interessierten Fußball-Freunde per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App auf dem Laufenden.