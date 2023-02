Fußball | Regionalliga Germania Halberstadt will gegen schwächelnden BAK "bei null beginnen"

20. Spieltag

Wenn der VfB Germania Halberstadt am Samstag ab 13 Uhr auf den Berliner AK trifft (live im Ticker in der SpiO-App und auf mdr.de/sport), dann scheint der Ausgang mit einem Blick auf die aktuelle Tabelle sowie die Historie beider Vereine klar. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn während der BAK seit einigen Wochen deutliche Schwächen aufweist, konnten die in dieser Saison noch sieglosen Halberstädter zuletzt immerhin kleine Teilerfolge feiern.