Nachdem Chemie eine ganze Zeit lang ungeschlagen geblieben war, verlor die Mannschaft zuletzt zweimal in Folge. Das soll sich nun in Halberstadt wieder ändern - allerdings dürfte der nächste Abstiegskandidat ein ähnlich unangenehmer Gegner werden wie Luckenwalde. Germania hat im Kampf um den Klassenerhalt wieder Hoffnung geschöpft, am vergangenen Wochenende gelang beim 2:1 gegen den Berliner AK endlich der erste Saisonsieg.